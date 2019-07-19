驚險保2 中研院下修2019年GDP至2.01%

（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央研究院經濟所今天發布最新經濟預測，將2019年經濟成長率（GDP）大幅下修至2.01%，中研院經濟所形容，當前經濟景氣如同「風中飄盪」，充滿不確定性。

中研院經濟所去年底預估2019年全年的實質經濟成長率為2.45%，不過考量全球經濟成長放緩趨勢更加明顯，台灣的外貿受到抑制，國內消費也趨於疲軟，經濟成長幅度明顯減緩，最新經濟預測因而大幅下修0.44個百分點至2.01%。

中研院經濟所所長簡錦漢表示，去年底景氣急轉直下，今年春天情勢和緩，外界認為景氣出現曙光，但美國總統川普5月發動貿易戰，吹皺一池春水，全球貿易、投資等相關數據都籠罩在不確定性的陰霾下，7月又爆發日韓貿易戰，更添變數。

不過簡錦漢指出，美中貿易戰讓許多台商回台投資，日韓貿易戰也許會讓訂單從韓國轉移來台灣；整體而言，外在環境的動盪會帶來壞消息，但這當中也會有些好消息。

觀察中研院經濟所最新經濟數據，2019年經濟成長率為2.01%，民間消費成長率為1.93%，低於去年底預測值；民間投資方面，因企業陸續調整產線因應貿易戰，年成長率可望達到4.61%，優於去年底預期。（編輯：林興盟）1080719