更多編輯台推薦新聞：
阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身
科技

阿波羅11計畫50週年 第2位登月太空人意外現身

國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性
政治

國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽
生活

108年指考成績查詢看這裡 各科5標一覽

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

驚險保2 中研院下修2019年GDP至2.01%

最新更新：2019/07/19 10:27

（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央研究院經濟所今天發布最新經濟預測，將2019年經濟成長率（GDP）大幅下修至2.01%，中研院經濟所形容，當前經濟景氣如同「風中飄盪」，充滿不確定性。

中研院經濟所去年底預估2019年全年的實質經濟成長率為2.45%，不過考量全球經濟成長放緩趨勢更加明顯，台灣的外貿受到抑制，國內消費也趨於疲軟，經濟成長幅度明顯減緩，最新經濟預測因而大幅下修0.44個百分點至2.01%。

中研院經濟所所長簡錦漢表示，去年底景氣急轉直下，今年春天情勢和緩，外界認為景氣出現曙光，但美國總統川普5月發動貿易戰，吹皺一池春水，全球貿易、投資等相關數據都籠罩在不確定性的陰霾下，7月又爆發日韓貿易戰，更添變數。

不過簡錦漢指出，美中貿易戰讓許多台商回台投資，日韓貿易戰也許會讓訂單從韓國轉移來台灣；整體而言，外在環境的動盪會帶來壞消息，但這當中也會有些好消息。

觀察中研院經濟所最新經濟數據，2019年經濟成長率為2.01%，民間消費成長率為1.93%，低於去年底預測值；民間投資方面，因企業陸續調整產線因應貿易戰，年成長率可望達到4.61%，優於去年底預期。（編輯：林興盟）1080719

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報