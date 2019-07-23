亞矽率團前進泰國 拓展新南向商機

（中央社記者潘姿羽台北23日電）亞洲．矽谷計畫執行中心攜手資策會及藍海加速器，籌組「2019台灣創新科技展暨泰國創新創業展」參展團，於7月23日至28日率領新創團隊赴泰國參展，也將與當地廠商媒合商機，進軍新南向市場。

亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮表示，泰國是台灣在東南亞重要的經貿據點，這次執行中心邀集資策會以及藍海加速器，共同徵選出15家創新科技廠商赴泰參展，除了配合駐泰代表處新館落成暨啟用典禮，以及參加泰國創新創業展Startup Thailand，也希望藉此展現台灣創新科技實力，拓展新南向商機。

「2019台灣創新科技展暨泰國創新創業展」參展團展出範圍涵蓋無人機、智慧農業、智慧交通、物聯網、人工智慧等領域。李博榮表示，參展團團員人數高達30人，不論是參展家數、展出領域或團員人數，都是歷來台灣在泰國參展少見的規模。

亞矽執行中心也表示，駐泰國台北經濟文化辦事處特別在7月24日新館落成當天，舉辦「2019台灣創新科技展暨商機媒合會」，邀集泰國當地廠商與參展團隊進行面對面媒合，除了提升台灣廠商能見度，也可協助台灣新創廠商爭取更多機會。（編輯：黃國倫）1080723