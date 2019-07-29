父親節將到來 專家建議3階段爸爸保險規劃

（中央社記者劉姵呈台北29日電）父親節將到來，爸爸們在外為家人和事業打拚的同時，專家提醒，30、40、50歲不同階段必須重新檢視自身與家庭需求，進行合適的保險規劃，給自己與家人堅強的依靠。

父親節將到來，根據康健人壽調查，高達1/4的台灣男性受訪者自認為身體健康，所以沒有購買健康險，且高達五成的男性表示無規律運動和均衡飲食，男性健康風險高但保障準備卻明顯不足。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴表示，30、40、50歲不同階段的爸爸們保險規劃不同，應該從自身與家庭的現狀、人生主要風險評估與未來需求3大面向評估，選擇適合的保障為自己補強風險缺口。

首先，若是30至40歲年輕爸爸，家庭生活費與小孩的養育費，是經濟負擔逐漸加重的階段，邵駿崴建議買保險時要有彈性，以免繳了高額保費，卻得勒緊褲帶過日子，可利用定期險低保費、高保障的特性拉大防護網。

險種方面，和泰產險也建議，可運用高實支實付傷害醫療保險的個人傷害意外險，讓自己不因意外或疾病的手術醫療而使家庭經濟受到額外的負擔，在家庭經濟較薄弱的初期，以低保費讓自身跟孩子都擁有高保障。

第二，若是40至50歲的中壯年爸爸，事業大多穩定成型，但因處於責任高峰期，家庭開銷也最大，除了房貸和子女教育基金外，也需要開始為自己的退休提前規劃、準備。

康健人壽建議，這個族群的爸爸們應該針對會為家庭帶來嚴重衝擊的相關風險，如失能、癌症等健康風險，應及早做好醫療險規劃，建議挑選不論是疾病或意外傷害事故造成的失能都有給付，提供單筆給付加每月給付的雙重保障，另外失能扶助保險金給付期愈長愈好，幫助減輕醫療開銷的壓力也為生活提供長期經濟援助。

另外，這階段也要趁早開始為退休規劃預作準備，可以考慮透過美元保單或是投資型年金保單來為自己與另一半儲備退休基金。

第三，至於50至60歲的熟年爸爸，膝下兒女漸漸有了自身的經濟能力與家庭，慢慢卸下家庭責任的重擔，可以開始規劃自己的退休生活，專家也建議著重在醫療照護和退休金運用上，像是可以從加強住院醫療險、失能扶助險，作為長期醫療、居家照護療養或是看護費用所需。另外，退休金方面，可以透過利率變動型年金保險來進行退休資產規劃，打造穩定且持續不斷的退休金來源，也避免不小心動用花掉。（編輯：趙蔚蘭）1080729