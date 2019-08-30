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新鉅科估8月回穩 下半年營運將優於上半年

最新更新：2019/08/30 10:39

（中央社記者韓婷婷台北30日電）光學元件廠新鉅科在5月營收衝上新台幣3.83億元近5年新高後，受到美中貿易戰影響，連續2個月下滑，公司預計8月有機會回穩，下半年營運將優於上半年。

新鉅科在沉寂多年後，辛苦轉型成效從去年下半年開始發威，率先業界跨足深耕的螢幕下指紋辨識鏡頭去年在手機市場獲得新契機，配合大陸辨識晶片大廠匯頂（Goodix）出貨，幾乎獨霸中國大陸智慧型手機市場，也讓新鉅科營運大翻身。

2018年營業額來到16.48億元，年增88.09%，虧損跟著大幅縮減，EPS為負1.96元；今年上半年營收就已經來到16.99億元，超越去年全年營收，年增率高達236.84%，EPS為2.03元，相較於前一年度同期的虧損、EPS負2.01元可說是大翻轉，也成為上半年成長幅度最大的光學股。

新鉅科受惠屏下指紋辨識鏡頭出貨大增，產能持續吃緊，為充實營運資金、擴建廠房、購置機器設備。日前已完成現增募資，現增價每股82.8元，募資20.7億元。除了大陸二廠持續有新產能開出外，已在中科后里園區租地投資設廠，預計2020年投產。

展望下半年，新鉅科表示，前2個月受到美中貿易戰影響，客戶拉貨轉趨觀望，現在看來轉趨穩健，並逐步恢復中，8月已見到回溫，不過由於產品組合改變，營收會較溫和，獲利表現則有機會優於營收，預期整體下半年將優於上半年。（編輯：黃國倫）1080830

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