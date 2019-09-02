美中貿易戰升溫 8月PMI連4月呈現緊縮

（中央社記者潘姿羽台北2日電）美中貿易戰8月急遽升溫，連帶影響廠商信心，中華經濟研究院今天發布8月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）微幅攀升0.2個百分點至48.2%，但仍連續4個月呈現緊縮。

觀察8月製造業6大產業，基礎原物料產業、電力暨機械設備產業與交通工具產業回報PMI為緊縮，電子暨光學產業、食品暨紡織產業與化學暨生技醫療產業則為擴張。

值得注意的是，基礎原物料產業已連續4個月回報存貨數量為緊縮，且8月存貨指數續跌4.3個百分點至35.9%，為2012年7月指數創編以來，最快緊縮速度；電力暨機械設備產業的存貨指數大跌13.1個百分點至38.1%，同樣是2012年7月指數創編以來最快緊縮速度。

美中兩強8月互相放話，戰情升溫，也讓廠商對於未來展望更加保守，全體製造業未來6個月展望指數已連續4個月緊縮，且指數回跌4.8個百分點至44.5%。

中經院院長陳思寬表示，美中貿易戰升溫一定有負面影響，但畢竟打打停停的狀況延續好一陣子，而關稅只要調到10%以上，就會讓廠商難以維持原本的營運策略，廠商多半早就開始準備因應措施，因此8月貿易戰再次調高關稅稅率，影響不會像一開始帶來這麼高的不確定性。

中研院經濟所研究員簡錦漢認為，美中貿易戰勢必會造成全球需求下降，削弱外貿表現，不過對台灣同時帶來台商回流、轉單效應等正面因素，短期而言，今年的正面力道應該會些微高於全球景氣下行的負面影響；但台商回流及轉單效應帶來的經濟推力將逐漸遞減，明年台灣的景氣動能還很難說，得視貿易戰及全球經濟發展而定。

8月製造業續呈緊縮，非製造業經理人指數（NMI）則連續6個月呈現擴張，但指數回跌1.8個百分點至53.1%，對於經濟前景展望趨於保守，是指數走緩的主要因素。（編輯：楊凱翔）1080902