電商電信合攻會員經濟 虛實整合擴大服務面向

（中央社記者吳家豪台北3日電）電商業者富邦媒與電信業者台灣大哥大今天共同宣布將擴大momo X TWM會員服務範疇，推出行動裝置保險優惠、MyMusic音樂服務免費聽、下載App送折價券等活動。

富邦媒發布新聞稿指出，momo全通路會員近千萬人，其中購物網每月不重複訪客達740萬人次。為強化會員經濟，momo致力於提升購物體驗，整合集團資源是不可或缺的一環。

富邦媒表示，今年第2季momo與台灣大哥大深化合作，提供會員可在全台近800家台灣大myfone門市到店取貨的服務。自服務上線至今，每月平均訂單約2000筆，並逐月上升，客單價較超商取貨高出約2倍；訂單商品類別排行依序為3C、美妝、食品，其中3C商品占比達66%。

資策會產業情報研究所（MIC）觀察，雖然近年品牌官網的經營風氣盛行、社群媒體也成為網購管道，但高達95.5%網友仍習慣透過電商平台網購。

資策會MIC表示，回顧近兩年綜合網購平台的產業競局，呈現新進者少、退出者多，隨著大型電商業者在產品數量、物流、客服等方面持續擴大規模與精進，勢必墊高競爭門檻，有助維持電商平台繼續作為網友最大宗的網購管道。（編輯：楊凱翔）1080903