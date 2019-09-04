瑞信看好5G裝置明年出貨 半導體零組件受惠

（中央社記者吳家豪台北4日電）第20屆瑞信亞洲科技論壇今天在台北登場，瑞信分析師預期5G的推出將在2020年推動亞洲科技類股反彈，明年5G裝置出貨量將達1.58億台，且半導體與零組件產業將成為受益者。

第20屆瑞信亞洲科技論壇為期3天，是亞洲規模最大的科技投資論壇之一，今年共吸引350家機構投資者和110多家亞洲科技公司領導者參與，包括電腦硬體、半導體、網路、設備、零組件和軟體供應商；非科技產業的企業涵蓋消費、金融、醫療、基礎建設和電信等產業。

瑞信指出，目前亞洲除日本以外的科技類股表現已有所回升，整體科技類股今年以來已上漲9.8%，優於MSCI亞洲（日本除外）指數的漲幅2.1%。在科技股分類中，表現最好的是印度科技與印度半導體股，今年以來的報酬率約15%。

瑞信亞洲科技研究主管尼堅（Manish Nigam）表示，亞洲除日本以外的科技類股尚未觸底，預計未來幾個月的每股盈餘預測仍會下修。美國關稅問題帶來的持續不確定性，對庫存週期以及全球整體成長動能造成了不利影響，導致科技公司產品需求受挫。如果美國對其他科技產品增加的關稅在今年生效，可能引發進一步的庫存調整壓力。

然而，尼堅也指出，從樂觀的角度來看，5G科技具有優良的發展前景，將在未來幾年推動科技產品整體需求增加。瑞信相信5G將比先前所預期的更快推出，進入2020年後，目前的不確定因素將會逐步減少，同時5G也將在2020年下半年開始全面啟動，屆時亞洲科技類股將迎來反彈，年增率可達到20%。

在硬體方面，瑞信預估，2019年下半年智慧型手機收入可能會較去年同期下降8%。由於iPhone換機週期拉長，預期2019年iPhone銷售量將年減約15%，規模較小的幾家Android手機廠商銷售量也將明顯下滑，其中以中國市場最為顯著。

針對蘋果將於美國時間9月10日舉辦秋季新品發表會，尼堅認為，今年iPhone在規格上可能不會有太多變化。然而市場希望能看到個品牌旗下5G產品線不同的產品組合及策略，預期蘋果將於2020年推出5G產品。

尼堅表示，隨著5G時代的真正到來，瑞信調整了全球智慧型手機的預測，對2020年5G裝置出貨量將達到1.58億台的預估更加明確，但手機機種和服務推出的確切時間可能有較大變數。瑞信相信5G的推出將開啟全新一輪的換機週期，促使現有4G用戶最終將智慧型手機升級，可能推動未來幾年智慧型手機的整體年增率提高3%到4%。

瑞信亞洲半導體研究主管暨台灣證券研究主管艾布蘭（Randy Abrams）說，在亞洲，半導體和部分主要零組件製造商的業務之中，智慧型手機的占比皆相當可觀。整體而言，這些企業都將受益於特定5G零組件供應以及智慧型手機整體出貨量回升。

除了出貨量的增加之外，艾布蘭認為，5G零組件供應商還將受益於5G手機中部分零組件的價值提升。在推動裝置創新的同時，資料處理量增加、物聯網連接以及新寬頻服務等也將讓半導體產業受惠。（編輯：楊凱翔）1080904