沙國產油大減 台塑化：國內絕不會缺油

（中央社記者韋樞台北16日電）沙烏地阿拉伯油田遭無人機攻擊，產油劇減，大幅推升油價。台塑化表示，台塑化油源有逾30%來自沙國，雖然目前狀況不明朗，但估計頂多外銷成品油減少，國內絕不會缺油。

國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位於阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的原油處理廠14日遭到無人機攻擊，造成沙國產油量劇減每天570萬桶，接近全球產油量的6%。

沙烏地阿拉伯2個主要石油設施遭到攻擊後，沙國能源部表示，將動用龐大的石油儲備來彌補。

台塑化表示，目前訊息不明朗，但沙國的原油供應商通知台塑化，將每48小時更新狀況，目前得知沙國巳努力恢復每天200萬桶的產量，但仍有減產370萬桶的空缺。

台塑化指出，國人不用擔心缺油的問題，頂多外銷成品油少一些，但內銷油品不會缺，國人大可放心。

台塑化說，先前石化產品下游觀望買氣低迷，如今沙國油田遭攻擊，油品和石化品價格都會上漲。

至於國際油價走勢，台塑化認為，美國釋出戰備儲油有限，其他國家會釋出多少並不清楚，但其他油國是否繼續執行油國組織的減產協議，或是增產，有待觀察。（編輯：鄭雪文）1080916