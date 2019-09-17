群電營收動能旺到明年 外資目標價上看70元

（中央社記者吳家豪台北17日電）美系外資看好電源供應器廠群電受惠於智慧音箱、遊戲機、筆電採用Type-C接口等需求，營收動能和毛利率改善將持續到2020年，重申加碼評等，目標價從60元調高到70元。

群電股價今天開高走低，盤中小漲0.35%，來到58元，成交量超過430張。

美系外資發布研究報告指出，群電今年第3季營運走勢符合預期，朝向單季營收年增8%到12%、毛利率年增1到2個百分點的方向邁進，強勁需求來自智慧音箱、遊戲機，以及筆電和個人電腦採用Type-C接口，看好電源供應器產業需求至少到10月前都處於健康水準。

部分投資人關注，電源供應器的原物料和零組件跌價後，是否能在報價上維持高檔；美系外資認為，群電降低成本後可能讓利給客戶，整體而言仍對獲利率有幫助，原因在於產業整併已達高峰，經由競爭帶來議價壓力的可能性不高，即使11、12月需求放緩也是季節性正常趨勢，但群電均價拉高有助於確保今年成長無虞。

展望2020年，美系外資認為，群電利多題材包括智慧音箱出貨量成長及增加新客戶、新款遊戲機帶動價量齊揚、高瓦數伺服器解決方案需求持穩、Type-C接口在筆電滲透率提高等，將群電2019年、2020年每股盈餘（EPS）上修3%、4%至4.61元、5.72元，重申「加碼」投資評等，目標價從60元調高到70元。（編輯：黃國倫）1080917