信義跨足觀光旅遊業 買下半個沙巴環灘島

（中央社記者韋樞台北18日電）信義房屋今天董事會通過購入馬來西亞沙巴州環灘島一半土地約60餘萬坪，首度跨足觀光旅遊業。信義房屋表示，具體規劃和時程未定，僅確定朝觀光旅遊業規劃，不興建住宅。

信義房屋今天宣布，以馬來西亞幣1.375億元（約新台幣9.8億元），購入馬來西亞沙巴州環灘島（PULAU MENGALUM）約一半的土地，廣達60多萬坪土地的使用權，顯示信義企業集團除房仲本業、開發事業外，將正式跨入觀光旅遊產業。

信義房屋表示，未來開發究竟朝度假村或是飯店的具體規劃，以及規劃、開發時程等均未定案，但確定是朝旅遊觀光發展，不會興建住宅出售。

信義房屋指出，環灘島風景絕佳，受到網友高度推薦，這個島大小約120多萬坪，位於沙巴首府亞庇西北方56公里外海，信義房屋之所以選擇環灘島，主要是看好它的「可及性優」及「未來性佳」，相較多數離島，環灘島離機場及亞庇市所需時間較短，搭乘快艇約1小時到1.5小時，且位於沙巴西側，海上航道安全性較高，自然環境狀況相當好。

信義房屋說，近年赴沙巴的遊客逐年成長，2018年約388萬人次，近十年複合成長率約5.4%，優於馬來西亞平均值。沙巴觀光資源豐沛，住房需求穩定，遊客進出沙巴主要透過亞庇國際機場；周邊海島具沙灘及珊瑚礁天然景觀，水質佳、海洋生態豐富，是知名的旅遊、潛水景點與海釣場域，氣候高低溫介於攝氏20度到30度，氣候穩定全年適宜旅遊，地區旅遊配套完整，高端及中高端度假村多數位於沙巴本島，少數位於亞庇周邊海島上，度假村近年房價穩定成長，市場需求旺盛。（編輯：蘇志宗）1080918