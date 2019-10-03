2020亞洲生技大會續留台灣 細胞基因治療成亮點

（中央社記者韓婷婷台北3日電）亞洲生技大會7月首度在台灣舉辦，成功吸引全球生技目光，主辦單位台灣生物產業協會今日宣佈已與全球生技協會（BIO）達成協議，2020年「亞洲生技大會」（Bio Asia 2020）將繼續在台舉辦。

目前大會已展開各項籌備工作，預期將有來自超過30國、約2000位國際人士與會。生技大展也將超越南港一館最大容量，成為亞洲最大生技產業展會。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，初步規劃明年將以科技趨勢、投資、國際合作及政策法規4大主題為主軸；除了科技醫療外，相信細胞基因治療將是明年亮點，尤其明年會有更多核心公司可以分享，如何落實資訊電子與生技的連結，開創新商業模式將是重要的討論議題。

另外，李鍾熙也預期，跨境投資會是明年的另一個重點，台灣擁有完整的ICT產業鏈，半導體、光電、資訊等都具優勢，但要如何結合台灣科技資訊產業與生技業，其實並不容易，大家都有興趣，卻苦於不得其門而入，產業間存在不少迷思，彼此仍需更多互動深入了解，才有機會找到新的好商機。

李鍾熙表示，全球BIO對今年展會成果十分肯定，尤其是吸引了約500位國際人士來台參加，因此希望在此基礎上再往上提升，透過將展覽、媒合與生技論壇合併舉辦的方式，進一步擴大國際參與，並使用BIO的全球一對一媒合平台（One-on-One Partnering），創造超過3500場次的媒合機會。

他指出，2020年亞洲生技大會預定於明年7月22日至26日於新啟用的南港展覽館二館舉行。屆時研討會、展覽、媒合、公司展望等各項活動均將於同一場地進行，預期將提高參與不同活動的方便性，大幅增加互動交流機會。（編輯：林淑媛）1081003