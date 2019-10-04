日商白皮書提6大建言 盼政府勿因選舉運作停滯

（中央社記者潘姿羽台北4日電）台北市日本工商會今天發表2019年對台灣政府政策建言白皮書，內容聚焦解除供電疑慮、給予投資台灣日商更流暢的行政手續、廢除對日本產食品進口管制、深化台日合作等6大建言。

台北市日本工商會2019年度白皮書以「在令和時代下讓台日商業關係更加密切」為主題，內容圍繞6大建言，個別請求事項包含未解決的延續請求事項26項，以及新提出請求事項21項，共有47項；台北市日本工商會理事長石川剛今天也親手遞交白皮書給國發會主委陳美伶。

日本工商會表示，很感謝台灣政府對於過去所提的請求事項積極回應，但2020年將舉行總統大選，商會憂心政府機關過於專注選舉活動，將使政府運作停滯不前，懇請政府運作及行政程序，不會受阻且順利進行。

日本工商會所提出的6大建議分別是排除投資、推動事業時的阻礙因素，廢除對日本產食品的進口管制措施，深化台日間國際合作，加速培育新產業及活化原有產業，促進民間資金參與基礎建設投資，以及建構環境保護、照護醫療等領域制度並鼓勵日商投資。

在排除投資、推動事業時的阻礙因素，日本工商會特別指出，雖然政府已對「五缺」推動各項改善措施，但無法消除大眾對於供電安定的疑慮，希望政府除了提早揭示完整的電源計畫，也能提供使民間企業得以長期觀點進行投資判斷的環境。（編輯：林孟汝）1081004