中國5G布局加速 聯發科外資目標價升到440元

（中央社記者吳家豪台北11日電）歐系外資指出，隨著中國加速布局5G技術，手機晶片設計廠聯發科5G晶片明後年出貨量預估將達3000萬顆、7500萬顆，重申優於大盤評等，目標價從365元上修到440元。

受大盤重挫逾127點影響，聯發科9日股價開低，終場收在372元，下跌3.25%，成交量超過8400張。

歐系外資發布研究報告表示，由於中國提早及加速採用5G，2020年全球5G手機預估值已從1.58億支上調到1.76億支，到2021年將達4.2億支；根據潛在客戶規模計算，歐系外資將聯發科2020年5G晶片出貨量預估值從2000萬顆調高到3000萬顆，2021年出貨預估則維持7500萬顆。

歐系外資認為，聯發科5G晶片將在OPPO、Vivo等品牌拿下40%到50%訂單，在小米拿下30%到40%訂單，部分小型品牌更有望搶到60%以上訂單。到了2021年，聯發科有機會搶占華為10%訂單，還可能獲得三星5%到10%訂單。

歐系外資看好聯發科成長型產品動能無虞、明年相關營收將年增13%，加上5G準時放量將挹注獲利，將聯發科2020年、2021年每股盈餘預估值上修13.2%、13.3%至19.71元、22.94元，重申「優於大盤」評等，目標價從365元調高到440元。（編輯：鄭雪文）1081011