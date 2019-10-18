非蘋新手機拉貨 新鉅科第4季營運看旺

（中央社記者韓婷婷台北18日電）非蘋陣營新手機陸續上市，加上大股東丘鈦相機模組打入三星供應鏈，可望帶動光學鏡頭廠新鉅科後續營運表現，法人預估新鉅科第4季營運將較第3季成長。

新鉅科在沉寂多年後，辛苦轉型成效從去年下半年開始發威，率先業界跨足深耕的螢幕下指紋辨識鏡頭，去年在手機市場獲得新契機，配合大陸辨識晶片大廠匯頂（Goodix）出貨，幾乎獨霸中國大陸智慧型手機市場，也讓新鉅科營運大翻身。

新鉅科今年以來營收及獲利成長幅度驚人，累計前9月營收新台幣26.5億元，年增117.89%，今年上半年稅後純益3.2億元，每股純益2.03元，優於去年同期每股淨損2.01元。

新鉅科今年4月以來單月營收維持在3億元以上水準，9月營收3.1億元，月減4.6%，表現較弱，不過隨著非蘋陣營新手機陸續進入拉貨潮，法人預估新鉅科10月營收將優於9月，整體第4季營收將較第3季成長，其中屏下指紋辨識系統比重將進一步拉高，有利產品組合推動獲利表現。

新鉅科表示，受惠屏下指紋辨識鏡頭應用持續擴增，加上智慧手機多鏡頭趨勢，產能持續吃緊，為充實營運資金、擴建廠房、購置機器設備。日前已完成現增募資，現增價每股82.8元，募資20.7億元。除了大陸二廠持續有新產能開出外，已在中科后里園區租地投資設廠，預計2021年投產。

新鉅科表示，除了屏下指紋辨識鏡頭外，努力深耕多年的手機鏡頭是中長期發展的重心，配合丘鈦科技策略合作積極朝向中高階鏡頭努力。（編輯：林孟汝）1081018