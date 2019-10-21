東陽受惠北美旺季 第4季獲利可望增加

東陽迎接第4季旺季，各廠加快生產排程，穩定出貨，因應市場需求，AM事業以台灣為發展重心，供應全球市場。圖為東陽總裁吳永祥。中央社記者鍾榮峰攝 108年10月21日

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）汽車零配件大廠東陽售後維修市場（AM）版圖持續擴大，北美AM件占比持續提升，法人預估東陽第4季可受惠北美旺季鋪貨力道，第4季獲利可較第3季增加。

本土法人報告指出，東陽持續開發新模具，每年模具開發投資約新台幣18億元，為改善製程效率，東陽自建電鍍廠、並將部分電鍍件改為自製，成效今年陸續浮現。

展望第4季營運表現，法人分析，北美旺季鋪貨力道看增，東陽在售後維修市場（AM）版圖持續擴大，北美AM件占比逐漸提升。

法人預估，東陽第4季業績有機會超過新台幣55億元，季增6%到7%之間，第4季獲利可較第3季增加，有機會來到6個季度來次高。

展望今年業績，法人預估，東陽今年毛利率可望提升到25%區間，受惠AM占比提升，較去年22.87%成長，今年稅後獲利有機會超過新台幣19.5億元，較去年成長低個位數百分點，今年每股純益有機會超過3.3元。

東陽今年前9月自結AM事業累計營收新台幣116.57億元，較去年同期成長5%。展望明年，法人預期北美市場穩健、新興中東和非洲市場崛起，預估東陽明年在AM事業成長幅度可到5%。（編輯：蘇志宗）1081021