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鴻海旗下鴻佰新廠擴產逾一倍 擴大徵才200人

最新更新：2019/10/23 20:19

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海旗下鴻佰規劃在桃園蘆竹南青新廠，擴大原有高階伺服器產能逾一倍，也已獲准登記為保稅工廠。鴻佰桃園廠區第一階段也擴大徵才200人。

鴻佰科技（Ingrasys Technology）今天晚間新聞稿指出，公司開發伺服器與儲存設備、繪圖顯示卡等，在台灣在地化生產，搭配鴻海集團全球化的通路平台，外銷世界各地，獲經濟部評選為2019年金貿獎的「新興市場拓展貢獻獎」績優廠商。

展望產能布局，鴻佰表示，位於桃園蘆竹的南青新廠，將成為繼大園廠後，在桃園區域第2個生產基地，預計擴大原有高階伺服器產能一倍以上，10月也已獲准登記為保稅工廠，可加速貨物通關及節省稅費，降低營運成本。

未來鴻海將運用新北市土城總部的研發中心能量，結合鴻佰在桃園兩個生產線，服務美洲、歐洲、亞洲等各地客戶快速生產小量多樣高附加價值產品。

鴻佰於2012年在桃園大園開始量產以來，台灣營收成長達64%，目前產能已處於滿載。

因應擴廠人才需求，鴻佰桃園廠區第一階段徵才200人，包括品保工程師、測試工程師等，薪資福利大學起薪新台幣4萬5000元、碩士起薪新台幣5萬2000元。

鴻佰科技成立於2002年，總公司設於桃園，目前在桃園大園與蘆竹工廠，產品提供全球企業客戶與數據中心客戶使用，並在歐美、中東、澳洲、日韓、東南亞等地有策略合作夥伴。（編輯：趙蔚蘭）1081023

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