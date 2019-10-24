誠美材昆山廠增資引進新股東 拚新產線順利量產

（中央社記者潘智義台北24日電）偏光板廠誠美材料財務長陳文進今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，轉投資「昆山之奇美材料科技」辦理現金增資，將引進新的投資夥伴資金，以利第2條產線量產。

誠美材料今天董事會通過，重要子公司奇材投資公司擬向與亭林（昆山）智能（有限合夥）、浙江任遠進出口有限公司、及弘灣資本或其控制的投資機構簽定增資昆山奇美增資協議書。

陳文進指出，誠美材料放棄認購此次昆山奇美現金增資新股，引進新的策略夥伴資金，即為第2條產線順利量產。

他說明，誠美材料放棄參與現金增資，主因目前仍進行債務協商，從風險考量及公司治理角度來看，再加碼投資昆山廠金額龐大；且因參與現金增資的新策略夥伴弘灣資本擁有昆山在地資源，可望為昆山奇美帶來實質幫助。

他強調，仍看好液晶顯示面板產業，昆山奇美第2條產線為誠美材料與日東電工合作建置25公尺幅寬的產線，目前已進入試產、送樣階段。

誠美材料指出，放棄認購轉投資昆山奇美現金增資新股，除原股東浙江任遠進出口有限公司參與現增2850萬美元，同時引進新策略投資人弘灣資本或其控制的投資機構1.14億美元資金，合計1.425億美元。

昆山奇美此次現金增資後，誠美材持股降為33.47%，仍是昆山奇美最大股東，誠美材料持股33.47%、弘灣資本25.9%、亭林32.5%、任遠8.2%。引進新夥伴不僅能充實昆山廠營運成本所需資金，支應第2條新產線的資本支出，順利量產，及日東技術授權金需求，也可強化昆山的財務結構。

另外，台灣證券交易所指出，誠美材料今天已以重大訊息方式，完整說明暫停交易事由的相關訊息，所以上市普通股自明天(25日)起恢復交易。（編輯：趙蔚蘭）1081024