國巨擬砸500億元收購美商基美 溢價幅度26%

國巨12日上午召開重大訊息說明會，宣布以每股27.2美元現金收購美商基美（KEMET），總交易金額16.4億美元，約合新台幣500億元。圖為國巨發言人宋志翔。中央社記者鍾榮峰攝 108年11月12日

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）被動元件大廠國巨今天宣布擬砸16.4億美元（約新台幣500億元），現金收購美商基美（KEMET）所有普通股，此次公開收購溢價幅度約26%，預計2020年下半年完成收購。

國巨今天與美商基美共同宣布，雙方達成最終協議，國巨將以每股27.2美元，現金收購基美所有已發行流通在外普通股股權，總交易金額約16.4億美元，約當新台幣500億元。

以基美最近30個交易日加權平均股價換算，本次公開收購價格溢價幅度約26%，此次交易已獲得雙方公司董事會決議通過。

國巨發言人、企業發展部經理宋志翔今天上午在重大訊息記者會表示，國巨和基美雙方今年開始透過專業機構進行實質性的收購洽商作業程序，此次收購案也需要經過包括美國、歐洲、中國大陸、台灣等反托辣斯法機構審核通過。

從資金安排來看，宋志翔表示，國巨在花旗銀行有11億美元的承諾貸款，截至10月30日為止，國巨在手現金約新台幣290億元，現金充沛無虞。

基美成立於1919年，並在美國紐約證券交易所上市掛牌，總部位於美國佛州羅德岱堡，在全球擁有23個生產基地，分布在亞洲、美洲和歐洲等22個國家，員工總數1.4萬人，基美主要產品包括陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等。

基美長期耕耘在高階車用電子、工業規格、航太及醫療領域，並廣泛布局智慧型手機、雲端網路設備、無線通訊、綠電能源和5G設備等領域，基美在全球各地擁有超過1600項商標和專利。

宋志翔表示，收購基美的策略目的有5大目的，首先是增加產品組合，擴大提供客戶在電子零組件一次購足服務，其次擴大國巨在美國及歐洲的營業規模和市場能見度，再者發揮基美併購TOKIN的綜效，讓國巨順利進入高規格導向的日本市場。

此外，強化國巨在車用電子、工業規格和5G等利基型市場的布局，並且透過國巨在大中華區及東南亞市場的布局和銷售通路，擴大基美的營運規模。

根據國巨與基美已公布過去12個月的財務數字估算，雙方擬制性合併營收達30億美元，約當新台幣900億元，預計2020年下半年完成收購。（編輯：張均懋）1081112