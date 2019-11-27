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首頁 / 證券

誠美材子公司拚新產線量產 擬引進合肥投資者

最新更新：2019/11/27 20:57

（中央社記者潘智義台北27日電）偏光板廠誠美材料財務長陳文進今天在台灣證券交易所重大訊息視訊記者會表示，董事會通過合肥北城貳號光電產業投資合夥企業，認購子公司「昆山之奇美材料科技」增資新股人民幣4億元。

陳文進指出，誠美材料先前因債務協商已放棄認購昆山奇美現金增資新股，為使子公司昆山奇美取得資金，讓第2條偏光板產線能順利量產，引進中國大陸當地資金投資昆山奇美，認購現金增新股。

他說，此次昆山奇美辦理現金增資，浙江任遠已認購人民幣2億元，誠美材料持股比例從原本的49%降至45%，但前次重大訊息宣布將認購人民幣8億元增資新股的弘灣資本仍在協商細節，資金尚未到位，反而是今天重大訊息發布的合肥北城貳號光電產業投資合夥企業可望後發先至，在投資金額人民幣4億元到位後，誠美材料對昆山奇美持股比例將降至38%。

他表示，昆山奇美第2條偏光板產線已小量試產，預計明年量產，依規劃昆山兩條產線將以中國大陸本土面板廠為主要客戶，台灣4條產線目前供應筆電、液晶顯示器（Monitor）應用為主，也供應日本電視客戶所需偏光板，明年將鎖定中小尺寸、工控、車載面板市場。（編輯：楊凱翔）1081127

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