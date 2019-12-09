國巨華新科股價創波段高點 庫存水位遞減

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件大廠國巨盤中股價創9個多月波段高點，華新科也來到1個多月波段高。國巨指出成品庫存水位持續遞減，華新科通路庫存已消化。

國巨盤中最高來到381元，漲3.25%，是2月下旬以來波段高點，華新科最高來到186元，漲2.76%，是10月底來波段高點。

國巨指出市場需求回溫，不過生產廠區招工不易，產量還是無法大幅提升，公司成品庫存水位仍持續遞減。

展望未來，國巨表示，美中貿易爭端不確定性仍高，公司對業績及營運展望仍審慎樂觀應對。

因應市場需求回升，國巨除了在中國大陸蘇州、東莞廠區徵召1000名作業員投入生產外，公司宣布台灣高雄廠區擴大招募900名作業員。

另外為提升產能，國巨也啟動「春節加班再加倍」方案，員工在農曆除夕至大年初二期間配合加班，除了法令規定應加發工資外，公司額外加倍發放加班獎勵，鼓勵員工配合在農曆春節期間投入生產。

華新科指出，通路庫存已消化，價格趨於穩定，各類客戶積極拉貨。

市場人士指出，華新科目前積層陶瓷電容（MLCC）產品持續去化庫存，產品庫存天數已經低於2個月，目前急單明顯，公司正加速生產因應客戶拉貨需求。

從稼動率來看，市場人士表示，華新科目前在台灣廠區平均稼動率已達到8成。（編輯：張均懋）1081209