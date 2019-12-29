誠美材疑似鬧內鬨 獨董要求開董事會討論2案

（中央社記者潘羿菁台北29日電）偏光板廠誠美材疑似鬧內鬨，誠美材今天公告收到獨立董事陳彥松與法人董事代表劉昭賢等人函文，要求董事長儘速召集董事會討論2案，其中，包括子公司昆山奇美董、監事應重新指派。

誠美材24日因應子公司昆山奇美增資後增加董事席次改選，確定昆山奇美董事長為黃源、副董事長為何昭陽，同時宣布誠美材散失昆山奇美控制權。

昆山奇美改選完不到一周卻爆發疑似內鬨，誠美材今天公告，收到陳彥松與劉昭賢等人依據公司法第203條相關規定，請求董事長何昭陽儘速召集董事會討論兩案。

一案為通過誠美材總經理委任案；另一案則是公司重要轉投資公司昆山奇美，應該由誠美材指派董事、監事重新指派案。

誠美材回應，依據上市上櫃公司治理實務守則規定，獨立董事應保持獨立性，不得與公司有利害關係，獨立董事發起簽字提出上市公司總經理委任案與轉投資公司董監事指派案，是否符合法令規定的獨立性，公司將尋求法律專業意見或主管機關函詢適法性；而法人董事代表也有簽字，在法律上是否存有爭議，同樣尋求法律意見。

另外，針對獨立董事要求召集董事會通過總經理委任事宜案與轉投資公司昆山奇美董事、監事重新指派案」之事項，也會另外再確認各個董事意見。（編輯：鄭雪文）1081229