群益期貨展望今年經濟 關注弱勢美元和通膨

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）今年全球經濟展望備受關注。群益期貨預期，今年美元匯率將偏弱，人民幣應不會出現去年大貶狀況，今年也須關注通膨議題。美中雙方有機會持續洽談，不排除其他階段協議出現。

展望今年經濟景氣趨勢，群益期貨董事長孫天山表示，黃金價格每英兩一度衝破1600美元，創7年來新高，原油價格也持續上揚，原物料期貨市場包括黃豆、玉米、小麥價格似乎蠢蠢欲動，今年全球物價是否通膨，有待觀察。

孫天山表示，美股今年多頭是否會延續、金融市場是否過熱，也是市場關注的焦點。他對於今年市場仍充滿信心。

展望今年全球經濟，群益期貨研究發展部資深協理許績慶預期，「弱勢美元」和「通膨慢牛」是兩大關鍵密碼。

觀察美中貿易戰進展，許績慶指出，美中雙方將於15日簽署第一階段協議，未來可能還會有第二或第三階段協議，因為美國總統川普今年還有連任選戰要打，今年也是中國規劃達成建設全面小康社會最終年，雙方都有任務要達成，他預期美中仍會好好談。

觀察美元走勢，許績慶表示，去年10月起美國聯準會（Fed）每月開始購買短債，當鈔票越印越多，貨幣越來越不值錢，今年美元匯率可能持續偏弱，人民幣應該不會出現如同去年大幅貶值的情況。

今年度除了弱勢美元外，許績慶分析，今年也會緩步朝向通膨邁進，通膨議題將是今年關注焦點，此外全球氣候趨於極端，原物料期貨市場價格可能也會出現明顯變化。（編輯：張均懋）1090108