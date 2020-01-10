大立光林恩平：專利戰不排除走向和解

大立光近年持續發動專利戰，國內外大廠都是狀告對象，大立光執行長林恩平透露，都不排除走向和解，重點仍要看對方誠意。中央社記者韓婷婷攝 109年1月10日

（中央社記者韓婷婷台北10日電）大立光目前擁有2700個專利，涵蓋面相當廣，近幾年陸續發動專利戰，針對過去的專利糾紛官司進度，執行長林恩平今天透露，不排除走向和解之路，不過仍需看對方的誠意。

大立光發動的專利戰除了同業先進光、新鉅科外，甚至包括客戶國際大廠三星及惠普都是狀告對象。

針對專利戰的後續進度，林恩平今天指出，大立光擁有2700個專利，絕大多數都是微型鏡頭為主，驅動馬達也有；5片塑膠鏡片（5P）以上的產品幾乎都包了，他指出「一般是很難逃脫大立光的專利，就看動不動而已」，客戶的確有介入協調，包括授權及和解金收入都有。

林恩平表示，大部份的專利官司都有可能在一定時間後會和解，就看對方有沒有誠意，不過他強調，打官司都必需要有一個「正義的代價」，所有和解都是看對方要不要談，最後看法官怎麼判，求償金額是關鍵。

林恩平指出，還有很多手段可以執行，只是會考慮很多因素，包括員工工作等，真的沒有辦法不願意和解，最後就看法官怎麼判。

另外，市場法人擔憂的產能不足問題，林恩平表示，目前有4200坪、7400坪及3500坪三筆土地規劃建廠中，其中4200坪及3500坪兩筆已通過審查，

預計4200坪的那塊土地在今年上半年就會動工，預計最快2023年完工投產；3500坪那塊因還有租客，需等明年到期才能動工；7400坪那塊還在審查階段，預計今年下半年可通過審查並開始動工。（編輯：楊凱翔）1090110