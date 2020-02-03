研訓院：疫情影響國銀首季海外分行業務

（中央社記者劉姵呈台北3日電）金融研訓院今天表示，武漢肺炎疫情若持續蔓延，工時減少將影響國銀第1季海外分行業務，後續須觀察2、3月中國製造業PMI表現、中國大廠及中小企業供應鏈廠能否順利復工，以及復工後防疫情況。

金融研訓院今天發布報告指出，武漢肺炎事件在中國境內及全球案例仍持續增加，國銀業者密切關注相關民間企業資金斷鏈及銀行經營風險，預估聯準會、歐洲央行、日本央行等國際主要央行及中國人民銀行仍將維持「偏寬鬆貨幣政策」，第1季將進一步透過短期較具時效性的公開市場操作工具，維持及民間企業寬鬆資金環境。

報告提到，中國當地銀行業授信品質將受到較大影響，且因當地延後開工，工時減少也對國銀第1季海外分行業務將受到影響。

金融研訓院指出，後續須觀察2、3月中國製造業PMI表現，如再度跌落至50之下須嚴控授信戶信用變化；再者，2月中旬中國當地大廠及中小企業供應鏈廠商能否順利復工，與復工之後防疫的嚴峻考驗，包括訂料、追料與市場需求情形變化，都可作為後續密切觀察企業授信客戶信用變化的指標。

此外，國銀雖僅有土地銀行、台灣中小企銀、富邦華一等3家台資銀行在武漢設有分行，且先前為了因應美中貿易戰、中國經濟趨緩等衝擊，已降低對大陸曝險；但後續浙江、廣東、四川的疫情若有進一步擴大，也須關注在武漢以外重要疫區的台資銀行分行授信狀況、品質及逾放。

報告也提到，目前影響市場短期信心面因素，包括國內確診案例數量控制程度、中國境外死亡案例控制程度、台灣1月份出口表現相關數據，以及中國台商經營影響程度及資金進一步移轉回台的效應。

金融研訓院預估，市場恐慌程度在2月中旬前後，將隨確診人數變化及廠商復工效應持續震盪，但影響程度隨確診人數逐漸減緩，台股可望逐漸回穩。

匯市方面，武漢肺炎國際疫情擴大，股市重挫外資大幅賣超及國際資金湧向日圓及瑞士法郎等避險貨幣，導致新台幣兌美元匯率重貶，預估近期匯市波動主要仍受到股市影響較大，但由於台灣各項經濟數據表現仍穩健，預估短期衝擊因素在第1季後減緩，新台幣走勢將逐漸回穩。

房市方面，歷經去年底的需求熱潮之後，報告預估，今年第1季受到疫情衝擊，短期買氣將受到影響，但目前民間資金仍充沛，氣氛僅暫轉為「觀望」，研判尚不至於影響「中期偏多」的看法。（編輯：張良知）1090203