5大電信頻譜定案 備戰5G開台掀競合

（中央社記者江明晏台北21日電）5G競標結果今天正式出爐，整體標金達新台幣1421.91億元，5大電信兩次競標取得的頻譜數量與位置各有優勢，未來除了備戰今年第3季5G開台，業者之間可能也將掀起新的競爭合作變局。

5G第二階段競標結果今天正式拍板定案，最後開標組合為第11組，考量電信三雄對應「二次諧波」問題，中華電信以20.8億元拿下魚肚黃金位置，遠傳出價20.3億元拿下魚頭靠近魚肚的位置，台灣大哥大和台灣之星在這個組合未出價，第二階段總標金僅41.1億元，也推升5G整體標金至1421.91億元。

5G熱門頻段3.5GHz位置順序為台灣之星、遠傳電信、中華電信、台灣大哥大。整體而言，5大電信頻譜數量與位置各有優勢，未來除了備戰5G開台，可能也將掀起新的競爭合作變局。

中華電重金奪最大頻寬 搶7月開台

中華電信確定取得3.5GHz頻段的3.42-3.51GHz及28GHz頻段的27.9-28.5GHz，合計標金483.73億元，為市場出價最大手筆的業者，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬。中華電表示，頻譜位置是最有利的「魚肚」位置，更是發展5G的最佳頻譜組合，也是未來20年行動寬頻業務的重要資源。

中華電信董事長謝繼茂表示，對於本次取得的頻譜位置相當滿意，3.5GHz頻段的頻譜位置3.42-3.51GHz，目前在設備供應上產品最齊全、時程最早，有利於及早建設5G網路。

另外，這段頻譜也完全避開4G手機可能產生的二次諧波頻率干擾，讓3.5GHz頻段的90MHz大頻寬效益可充分發揮。本次標金雖然比預期稍高，但不影響今年對於5G的網路建設計畫，目標7月開台提供服務，搭配中華電取得的東京奧運新媒體平台轉播權，中華電信將呈現4K、VR觀看奧運賽事轉播的體驗。

遠傳平均用戶頻寬冠三雄 呼籲政府設5G基金

遠傳電信表示，已握有最有利發展5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）的「夢幻旗艦」頻譜，平均用戶頻寬為電信三雄之最。

遠傳電信總經理井琪表示，5G必須至少擁有80MHz連續頻寬才能發揮高速連結特性，以高速公路比喻，頻寬決定「速限」與「車道數量」，遠傳此次5G競標取得3.5GHz頻段80MHz的頻寬，在高速度的網路好比為用路人搭建了雙向各四線道的寬敞道路。以用戶數換算，遠傳用戶平均分配到頻寬資源為數一數二，期待未來遠傳5G用戶將有國內最佳的使用體驗。

5G標金衝高，遠傳建議政府參考美國設立「5G基金」，自本次5G頻譜標金中直接提撥至少1/2，用於協助電信業者進行5G建設與創新應用服務，不但可讓消費者以合理價格取得服務，且能促使上下游產業加速發展。

此外，遠傳建議，政府應參考日本等先進國家，制定中央與地方通用的「公共設施開放與使用標準」，並設立跨中央與地方政府的協調機構，以單一協調窗口搭配全國明確且一致的申請程序與收費標準，才能在未來快速有效的解決5G網路建設的障礙。

台灣大精打細算 將落實5G三共

台灣大哥大強調，在第二階段位置競價「不費分毫」取得3.5GHz的F22-F27頻段計60MHz頻寬、28GHz的G24-G25頻段計200MHz頻寬。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大參與本次5G競標，每單位頻寬價格為電信三雄最低，將積極與其他業者展開合作，落實5G共頻、共網、共建的精神，也將積極推動與同業3G、4G合作共網；台灣大並全面投入5G基站建設，展開5G「衝涵蓋率、衝可用率、衝第3季優先開台」。

台灣大表示，5G競標取得的3.5GHz頻寬數量60MHz，支援未來10年的網路容量及一般服務應用綽綽有餘，再加上28GHz超高速頻段頻寬，配搭小型基地台（Small Cell）靈活輔助，足以提供多樣化垂直應用場域所需的綿密覆蓋，且2、3年後政府仍有後續的頻譜釋出規劃，台灣大在整個競標過程，務實看待5G頻譜需求，避免浪擲千金，也巧妙避開廝殺激烈的競標卡位戰。

亞太電退出3.5GHz喊結盟 拚5G生態系

由於亞太電信並未取得3.5GHz頻譜，業界普遍認為，亞太電信將與其他業者展開合作，過去亞太電信就曾與台灣大共網。

亞太電信正式取得28GHz頻段28.9GHz-29.3GHz位置，取得位置介於台灣大與遠傳兩業者之間，未來視業務發展狀況，將與同業策略合作，保留更多的彈性與空間。亞太電信呼應國際主流趨勢，將採28GHz及3.5GHz並進的策略，除取得28GHz頻段400MHz頻寬，未來在3.5GHz部分，以最短時間確認合作業者和合作方式，積極展開5G基礎建設，預計可與策略合作夥伴同時開台。

亞太電信總經理黃南仁表示，本次標金創下世界第3高紀錄，未來基地台建設所需站數較4G增加3倍以上，資本支出不容小覷，更應思考如何建構完善的「5G生態系」，推出創新5G應用。

台灣之星就5G戰略位置 盼策略合作

台灣之星於第一階段的頻段數量競標，以業界最低標金成本197.08億元取得3.5GHz戰略合作位置，正式取得5G入場門票，還穩坐全市場單位用戶個人頻寬最大。台灣之星用戶為232萬用戶，今天參與第二階段位置競標，更以0元標金標得3.5GHz F1-F4魚頭頻段位置，未來將持續發揮關鍵小業者的影響力，促進台灣電信產業發展、讓消費者提早享有5G服務。

台灣之星總經理賴弦五表示，迎向5G時代，台灣之星持續成為三大之外的一個「好」的選擇，未來將全力投入5G建設，並以更加開放的心態與同業及更多領域產業進行策略合作結盟。（編輯：張良知）1090221