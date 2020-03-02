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PMI意外上揚 專家點出2因素恐難樂觀

最新更新：2020/03/02 14:55

（中央社記者潘姿羽台北2日電）武漢肺炎疫情對全球經濟的威脅與日俱增，中經院今天公布2月製造業採購經理人指數（PMI）意外攀升至52.7%，專家分析，反映的是「非需求拉動」以及可能「看的到吃不到」的轉單效應，令人難以樂觀看待。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情對經濟的衝擊已在1月部分經濟數據反映，2月下旬，日本、韓國確診病例迅速竄升，且擴及歐美國家，市場信心重挫，美股上週更是連日崩跌。

然而，中經院今天發布2月經季節調整後的PMI為52.7%，較上月攀升1.4個百分點，且連續5個月呈現擴張，與市場預期大相逕庭。

對此結果，中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫直言，「大家不要被綜合指數給誤導」，他指出，從市場氛圍來看，疫情造成的心理影響遠大於實際衝擊，如果疫情沒有辦法在1個半月內結束，全球經濟都會受影響。

進一步剖析2月PMI逆勢走揚的關鍵，中經院助研究員陳馨蕙點出2大原因，一是產業界擔憂供給面斷鏈造成衝擊，大量下單急拉貨與催料，二是轉單效應；然而，在供應面面臨停工斷鏈，而且停運、停航的狀況影響原物料供給，使得交貨時間延長、存貨不足，進而造成未完成訂單持續攀高、無法出貨的現象。

換言之，存貨不足、未完成訂單走高，不是需求熱絡所致，反而是供給端所推動，這並非業界所樂見，也顯示產業正面臨無法如期調貨與出貨的挑戰；就連本應期待的轉單效應，也因為能不能順利出貨都是問題，可能面臨「看的到、吃不到」的狀況。

中央研究院經濟所研究員簡錦漢則表示，2月經濟數據變差是上個月就能預期的結果，本來預期中國疫情控制住後，情勢會稍微樂觀，出乎意料的是，日本、韓國、歐洲其他國家的疫情爆發，讓未來經濟狀況走勢增添更多不確定性。

簡錦漢指出，當前氣氛非常悲觀，甚至有些恐慌現象出現，「恐慌比實際風險來的高」，市場主要是受不確定性所影響，但對於實體經濟展望，他並沒有這麼悲觀。

中經院院長陳思寬也說，疫情對製造業、非製造業都帶來影響，但政府已經端出紓困措施，有助於減緩衝擊。（編輯：張均懋）1090302

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