保瑞藥廠砸8.3億收購葛蘭素史克加拿大藥廠

（中央社記者韓婷婷台北9日電）保瑞藥業今天宣布以新台幣8.3億元取得英國上市公司葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠，包括長達原廠5年藥品代工合約。此為保瑞近年來成功完成的第5件收購案，規模亦為歷年之最。

保瑞晚間召開重大訊息記者會宣布最新收購案，以新台幣8.3億元取得英國上市公司GlaxoSmithKline（葛蘭素史克）加拿大藥廠，包括長達5年藥品代工合約。並表示，透過此次收購新增北美據點，將加速布局國際委託研發暨生產服務（CDMO）業務。

保瑞表示，此次購入標的為全球前8大國際藥廠GSK加拿大子公司所持有製藥廠，該廠位於大多倫多地區，是北美主要國際藥廠生產聚落，擁有全自動化生產線，主要生產的藥品包含口服固體劑型、液體劑型及外用半固體劑型等多達50項產品，有助完整保瑞產品線；OTC用藥則含括止痛用藥、感冒用藥及過敏用藥等。

保瑞指出，該廠所生產產品可直接出口銷往全球88個國家，其中有7成藥品出口全球第一大藥品市場美國。

保瑞不斷透過併購模式，拓展全球代工事業，目前已掌握原廠日本衛采及美國AMNEAL國際藥廠代工訂單，此次收購GSK加拿大營運資產，除收購土地、廠房、辦公大樓及設備外，並簽下原廠5年代工品項生產合約，預計將可大幅帶動保瑞營運成長。（編輯：林孟汝）1090309