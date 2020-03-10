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電信最黑暗時代 台灣之星拚今年現金流轉正

最新更新：2020/03/10 15:15

（中央社記者江明晏台北10日電）台灣之星總經理賴弦五今天表示，去年12月單月營業利益轉正，面對「5G標出天價、資費價值鏈崩壞」的台灣電信產業最黑暗時代，台灣之星仍有設下今年自由現金流量轉正的目標，朝獲利前進。

2020年是台灣電信產業重要的一年，隨著5G競標落幕，也宣告著即將邁入到「5G元年」，在此轉捩時刻，台灣之星也迎來營運新里程，繼2018年全年EBITDA轉正達標後，營運成績持續躍進，今天正式宣告2019年12月達成單月營業利益轉正，2019年總營收新台幣131億元，行動服務營收107億元，是市場唯一正成長，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）破30億元，年增高達526倍。

台灣之星董事長林清棠表示，台灣之星在5G競標3.5GHz的黃金頻段取得40MHz的頻段，且這個位置是「鮭魚頭」，美味、性價比又高，他同時也感謝台灣之星的股東，包括新加入由中嘉董事長郭冠群負責的達勝集團。

賴弦五表示，走過4G開台五週年，台灣之星營運成績持續躍進，從大幅落後三大電信的起跑點，2017年晉升「電信第四」，過程中帶來了市場有效競爭，同時引領電信產業加速數位改革，面對5G世代即將啟航，235萬用戶及2500位同仁已為台灣之星注入能量，幫助台灣之星在2019年達成單月營業利益轉正。

展望2020年，他表示，面對5G標出天價，499之亂導致電信產業一年蒸發183億元，讓消費者資費價值鏈崩壞，不願再付出更高的資費使用5G，儼然是「台灣電信產業最黑暗時代」，但對台灣之星來說，仍是很好的轉機，今年將挑戰全年自由現金流量轉正，並逐步朝向獲利目標邁進。

迎向5G時代，賴弦五也表示，電信業也將不再單打獨鬥，透過同業合作與異業整合，會為整個生態鏈的脈動創造出更多火花。（編輯：楊凱翔）1090310

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