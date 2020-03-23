法德藥呼吸道感染吸入劑 申請快審攻大陸市場

（中央社記者韓婷婷台北23日電）特殊學名藥廠法德藥代理的下呼吸道病毒感染用藥利巴韋林吸入劑，為了期望能盡速供應武漢肺炎的治療需求，向中國國家藥品監督管理局（NMPA）申請緊急註冊，可望獲得加速審批。

法德藥表示，全球疫情延燒，肇因的新冠病毒是一種新發現的病原體，目前尚沒有針對它的特異性藥物，因此，「老藥新用」成為重要策略。利巴韋林與瑞德西韋（remdesivir）同屬廣譜核苷類抗病毒藥物。

法德藥指出，中國國家衛健委所公告「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）」中提到，新冠病毒患者在臨床診療上可採取利巴韋林作為抗病毒治療策略（建議與干擾素或洛匹那韋/利托那韋合併使用）。

法德藥為利巴韋林吸入劑的台灣與大陸地區總代理，代理的利巴韋林凍乾粉吸入劑為專供霧化吸入使用，目前利巴韋林在中國大陸僅有針劑，並無吸入劑，法德藥已向中國NMPA申請緊急註冊，可望獲得加速審批，提供肺炎病患抗病毒藥物的另一選擇。

法德藥表示，為了能夠以最快速度上市銷售，也已經找好大陸地區的代理商，預先做好上市銷售的準備。（編輯：楊凱翔）1090323