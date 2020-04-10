電商3月營收 富邦媒網家雙雙創同期新高

（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業者富邦媒今天公布2020年3月合併營收新台幣52.2億元，年增33.5%，創下歷史同期新高；網路家庭3月合併營收35.39億元，年增18%，也改寫同期新高。

momo富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，今年第1季合併營收151.1億元，較去年同期成長28.7%。

富邦媒表示，momo網路購物3月營收維持強勁成長動能，年增41.1%，業績占比91.2%；行動購物業績占比69.4%，營收年增51.4%。momo看準女性消費力道，於婦女節期間打造活動檔期，單日業績達3.4億元。

富邦媒也發現，隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，宅經濟持續發酵，除了防疫用品買氣熱絡，即食品、保健品、3C家電及居家娛樂遊戲皆為民眾採買的重點。

網家今年第1季合併營收106.8億元，較去年同期成長16.1%，創下歷年第1季突破百億營收的新高紀錄。

網家指出，受惠旗下PChome 24h購物逐漸增加的年輕化及女性消費客群，3月訂單數衝歷年同期新高，因推動以女性為主的購物節慶觸發成長動能，並持續品牌深耕，行動端業績也持續成長，食品、日用品、筆記型電腦等品類銷售量較去年同期成長50%。（編輯：楊玫寧）1090410