台灣之星8度獲綠色採購績優單位 總金額逾2.9億

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（中央社記者吳家豪台北29日電）電信業者台灣之星今天宣布，內部優先採購可回收、環境友善並具環保標章及節能標章認證的綠色產品，總金額累積已超過新台幣2.9億元，連續8年獲台北市環保局頒發綠色採購績優單位。

台灣之星透過新聞稿指出，2014年開台以來導入數位科技，建置完善e化作業流程，鼓勵用戶使用數位自助服務管道例如網路門市、官方App等，目前電子帳單使用率已突破9成，大幅降低紙張使用。

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台灣之星並在全台實體門市設置環保回收箱，用戶可將不使用的舊手機、舊電池等會造成環境污染的電子廢棄物，帶至門市處理，總計已回收超過6500件。

台灣之星總經理賴弦五說，隨著現代科技日新月異及高度都市化等因素影響，地球環境正面臨許多問題及挑戰，許多企業已逐漸意識到永續發展的重要性與急迫性，從永續發展3大核心面向環境、社會、經濟，積極投入產業的綠化與制度調整（編輯：康世人）。1101229