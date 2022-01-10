美吾華集團2021年亮眼 營收年增率2成起跳

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）美吾華集團旗下各子公司去年繳出亮眼成績，其中懷特新藥營收年增84%表現最強勁，安克生醫及美吾華年增率分別達34.2%及21%。

懷特新藥去年12月營收新台幣1170萬元，年減26.13%；不過去年因受惠研發上市新藥納入健保，全年營收1.69億元，年增達84%，表現亮眼。

懷特新藥總經理李伊伶表示，自行研發新藥懷特血寶凍晶注射劑，為台灣衛福部（TFDA）第一張核發的新藥藥證，目前已獲70多家醫療院所進藥（含近20家醫學中心），2021年3月獲准納入健保給付同步帶動自費市場。

美吾華2021年營收及去年12月單月營收均成長21%，美吾華總經理賴育儒表示，受惠於美吾髮事業部的線上線下整合有成，以及醫藥事業部的新藥納入健保，雙雙帶動營收持續成長。

安克生醫搶攻健檢有成，隨著國人健康意識抬頭，加上國內疫情控制得當，健檢人數持續增加，推動安克2021年營收8581萬元，年增34%；安克生醫旗艦產品甲狀腺超音波AI智慧醫材，已進入全台全數醫學中心，以及50多家醫療院所和健檢中心，近期再進軍台大健檢中心和彰濱秀傳健檢中心。

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安克生醫總經理李伊俐表示，該項智慧醫材已獲美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA上市許可，現已進入台灣全數醫學中心，全球超過17國、120家醫院與250多位醫生使用。

安克表示，最新癌症登記報告顯示，甲狀腺癌持續居我國十大癌症，當中女性占比又遠高於男性，高居女性第4大癌症；但大部分人並不自覺自身甲狀腺可能出問題，主因之一是甲狀腺結節多數難以觸摸到，且通常並無症狀。（編輯：張良知）