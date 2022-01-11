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台積電拉尾盤救援 台股翻紅收18288點

2022/1/11 14:16（1/11 14:25 更新）
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台股11日尾盤台積電大單敲進，指數急拉收在18288.21點，上漲48.83點。（中央社檔案照片）
台股11日尾盤台積電大單敲進，指數急拉收在18288.21點，上漲48.83點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北11日電）台股今天開高走低，電子族群表現疲弱，盤中下挫逾百點至18135.43點，在金融與航運股撐盤下，指數一度翻紅，尾盤台積電大單敲進，指數急拉收在18288.21點，上漲48.83點。

台股今天成交值放大到新台幣3027.73億元，電子股漲0.08%、成交比重59%；金融股漲2.69%，航運股跌0.42%，鋼鐵股跌1.05%。

權值電子股台積電收651元，上漲1.24%，成交量逾3.28萬張；鴻海、聯電收平盤104.5元、62.1元。

貨櫃股長榮下半場走弱，終場下跌1.83%，收134元；陽明、萬海守住紅盤，收在112元、181.5元，上漲0.45%、1.11%。

元宇宙和NFT（非同質化代幣）題材略顯退燒，遊戲類股網龍、歐買尬、辣椒、大宇資都跌停，收在56.2元、185元、78.5元、95元。

永誠投顧分析師蘇建豐表示，目前台股盤勢震盪，今天開高後出現回測壓力，還沒真正止跌，操作上應保守，可留意籌碼較穩定的個股。（編輯：楊蘭軒）1110111

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