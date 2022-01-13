銀行開戶脫口罩成風險？金管會考慮指紋辨識等替代方案

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金管會13日指出，未來若有必要性，將請銀行公會研議如何在客戶不脫下口罩的情況進行身分確認。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北13日電）確診居服員曾至聯邦銀行健行分行開戶，因曾短暫脫下口罩，疑似成為傳染途徑之一。金管會今天指出，未來若有必要性，將請銀行公會研議如何在客戶不脫下口罩的情況進行身分確認，例如透過生物辨識、指紋辨識等。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）赴聯邦銀行健行分行，導致3名接觸者確診，經擴大採檢再增11人，銀行群聚累計確診達14人，聯邦銀行已在今天公告健行分行將暫停營業至14日。

金管會銀行局長莊琇媛今天下午在新春記者會指出，聯邦銀行總經理許維文早上致電金管會說明行員確診事件相關處置措施，該分行確診行員已送醫、未確診的行員送至防疫旅館，桃園市政府及銀行都已針對環境進行徹底消毒，也因為消毒及人力關係，健行分行暫停營業至14日，17日將恢復營業，此事聯邦銀行已按規定即時通報金管會。

莊琇媛說，聯邦銀行桃園其他分行已進行大規模檢測，目前確定員工都呈陰性；聯邦銀行健行分行預計在恢復營業時，將會請附近分行支援人力。

外界懷疑是否因口水數現鈔導致眾多行員染疫，莊琇媛也代為澄清，「聯邦銀行總經理特別說明，經過調閱錄影帶確認，確診客戶至銀行辦理開戶，一次是為身分確認程序拿下口罩、一次是為講電話，脫下口罩時間都相當短，傳染並非數現鈔所致」。

依照規定，客戶到銀行開戶必須確認身分，提供身分或居留證等相關證件，銀行多半都會要求客戶脫下口罩「驗明正身」，但疫情期間脫下口罩，也引起外界疑慮。莊琇媛說，除了請客戶戴上防護罩，善用銀行數位存款帳戶、純網銀也是不必面對面的開戶方法，民眾可善用數位金融服務，防止感染。

此外，若未來疫情發展有必要性，金管會將請銀行公會研議如何在客戶不脫下口罩的情況確認開戶者為客戶本人，例如透過生物辨識、指紋辨識或聲紋辨識等。

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目前多家大型金控及公股行庫都已自主提升防疫措施，外界關注金管會是否會統一請金融業加強防疫規格，莊琇媛說，經過去年一整年，台灣一度提升至三級警戒，金融業對自身防疫措施及日常營運應該都已有相當應對經驗，本次疫情升溫，金管會相信金融業仍會繼續做好防疫準備，若未來有銀行因疫情必要性需關閉分行，即依照去年疫情期間發布的相關原則辦理。

金管會先前已訂定2023年底非現金支付目標，非現金支付交易筆數相比2020年底要成長50%，交易金額則要達到新台幣6兆元。因應疫情，莊琇媛也說，民眾越來越傾向使用非現金支付，是肯定的趨勢，就金管會觀察，去年電子支付帳戶使用者已逐漸增加。（編輯：潘羿菁）1110113