亞旭桃園廠停工 華碩估影響營收小於0.1%

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華碩預估，子公司亞旭電腦桃園廠若停工兩週，對華碩全年營收的影響小於0.1%。（圖取自亞旭電腦網頁askey.com.tw）

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（中央社記者江明晏台北22日電）華碩公告，子公司亞旭電腦桃園廠目前累計共70人確診，亞旭電腦並進入三級防疫，也針對移工宿舍強化管理，預估亞旭桃園廠若停工兩週，對華碩全年營收的影響小於0.1%。

華碩代子公司亞旭電腦今天公告，亞旭電腦桃園廠區員工因1月9日曾至西堤餐廳用餐，衛生局於1月20日通知進行PCR採檢。1月21日接獲通知篩檢報告兩位員工為陽性確診，亞旭桃園廠區隨即於當日將確診員工隔離，並遵循政府單位指示，實施桃園廠區全體員工PCR採檢，目前據政府公告，共70名員工篩檢陽性。

華碩說明因應措施，首先，所有確診員工已完成隔離，所屬辦公區域已完成清消，亞旭所有辦公處所於今天及明天進行全面清消，所有接觸史員工將安排全面PCR核酸檢測。亞旭已建置防疫緊急應變小組，將全力配合及遵循疫情指揮中心及桃園衛生局的指示及政策，防止疫情擴散。

亞旭電腦並進入三級防疫，停止所有員工跨廠區及辦公室移動，停止訪客及廠商接觸，並配合政府防疫專家積極進行疫調與必要防疫措施。

對於移工宿舍強化管理，亞旭已偕同仲介公司與政府相關單位和防疫專家進行積極防疫作業改善。

亞旭已啟動桃園廠停工，如假設停工暨隔離期間為兩週，估計對亞旭2022年全年營收的影響數約在1%，對母公司華碩2022年合併營收的影響數應小於0.1%。（編輯：趙蔚蘭）1110122