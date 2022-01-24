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晶心科攜手英商 搶攻車載資訊娛樂系統及物聯網市場

2022/1/24 19:44
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（中央社記者張建中新竹24日電）晶心科今天表示，與英國矽智財廠Imagination Technologies合作，搶攻擴增實境AR/虛擬實境VR、車載資訊娛樂系統及物聯網領域市場。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌表示，透過與Imagination Technologies建立合作夥伴關係，將提供一種快速簡捷的方法來驗證圖形處理器（GPU）IP單元，為客戶減少系統單晶片設計時間，並降低風險和成本。

晶心科指出，這次與Imagination Technologies合作，是將IMG BXE-2-32 GPU和晶心科的64位元中央處理器Andes AX45，在現場可程式設計邏輯閘陣列（FPGA）平台上一起進行驗證，平台包含網路、記憶體和周邊設備。

由於Imagination Technologies是蘋果（Apple）的合作夥伴，晶心科與Imagination Technologies策略合作的效益，備受市場關注。（編輯：蘇志宗）1110124

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