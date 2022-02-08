晶心科加入英特爾代工服務計畫IP聯盟 強攻RISC-V

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（中央社記者張建中新竹8日電）矽智財（IP）廠晶心科今天宣布，加入英特爾晶圓代工服務加速計畫（IFS Accelerator）中的IP聯盟，協助打造IFS的RISC-V創新生態系。

晶心科董事長暨執行長林志明表示，很高興能成為IFS加速計畫中IP聯盟的合作夥伴之一，英特爾（Intel）規模龐大的晶圓廠能為IFS客戶提供所承諾的產能，對使用晶心科Andes RISC-V處理器核心所設計的系統單晶片（SoC）來說，可確保獲得所需的即時生產和產能。

晶心科指出，目前AndeStar第5代全系列RISC-V CPU IP家族，從25系列及27系列，到45系列，均可供IFS的客戶採用，結合硬體評估模組和軟體解決方案，進行簡易且快速的SoC研發及整合。展望未來，晶心科的RISC-V CPU IP系列將支援IFS新推出的高階製程。

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晶心科表示，隨著IFS加速計畫中IP聯盟的建立，以及英特爾決定對RISC-V生態系的開源軟體開發進行重大投資，讓客戶能借助IFS來打造RISC-V系統單晶片，大幅提升競爭力。

IFS客戶解決方案工程副總暨部門總經理布瑞南（Bob Brennan）說，鎖定英特爾先進高階製程的SoC設計工程師，能借助Intel的設計生態系、製程技術、高階封裝技術以及製造能力，IFS已做好準備，為業界三大指令集架構x86、Arm以及RISC-V提供優化的IP。（編輯：楊蘭軒）1110208