1月PMI跌至近1年半低點 疫情衝擊NMI同步下挫

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）中經院今天公布1月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI），雖然連續19個月呈現擴張，但因業者對採購、存貨做法分歧，指數續跌至56.2%，為2020年9月以來近1年半新低。

至於1月未季調的非製造業經理人指數（NMI），受到1月中旬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，住宿餐飲等內需服務業首當其衝的影響，拖累NMI續跌4.7個百分點至53.9%，創下2021年8月以來最慢擴張速度。

雖然PMI、NMI指數雙雙下滑，中經院院長張傳章認為不見得是負面訊息，以製造業PMI來看，其實業者對整體景氣看法依舊樂觀，未來6個月展望指數已經連續18個月呈現擴張，指數攀升1.8個百分點至59.7%。

張傳章解釋，PMI指數下滑的關鍵在於新增訂單、生產指數均顯著下跌，背後有3大原因，一是業者考量價格風險，不再積極備料、拉貨生產；二是部分業者認為航運塞港問題未解、交貨時間還是很長，有需求的業者多已提前拉貨，導致農曆年前的拉貨動能趨緩；三是年底作帳完成並與客戶調節存貨後，會取消一些採購訂單。

整體來看，張傳章認為製造業從2021年樂觀積極備貨的心態，已經轉變為對景氣看法樂觀，但景氣展望與存貨、採購政策脫鉤的現象，業者也對於後續營運利潤率的看法相當分歧。

中研院經濟所研究員簡錦漢補充，PMI指數走勢其實與全球經濟發展亦步亦趨，去年全球從疫情走向解封，經濟數據亮眼、PMI也屢創新高；去年底今年初，經濟慢慢回到正常，加上美國聯準會升息縮表、原物料上漲、通膨等不確定性，PMI指數開始上下震盪。

非製造業方面，張傳章分析，農曆年前是多數非製造業的旺季，但1月傳出Omicron變異株的確診案例，導致非製造業的商業活動與新增訂單指數驟跌，拖累整體NMI表現。

張傳章指出，本土疫情對內需產業的衝擊以住宿餐飲、旅遊代訂、客運業影響較大，尤其內用感染頻傳，住宿餐飲更是疫情衝擊第一線。

觀察非製造業未來六個月展望指數，連續7個月呈現擴張，不過指數從2021年5月以來的最快速度64.6%，驟跌11.6個百分點至53.0%。張傳章直言，目前疫情沒有造成非製造業整體大幅度衝擊，但已經使得業者對未來看法轉為保守。

面對疫情變數，外界關注2022年經濟成長率是否能夠「保4」，張傳章表示，疫情是否控制得宜是關鍵。

張傳章說明，今年經濟沒有辦法完全仰賴出口跟投資，因為去年基期太高了，必須靠消費；如果疫情控制得宜，消費動能升溫，加上民間消費去年基期偏低，「要靠這塊把今年經濟成長衝出來」。

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至於如何在防疫與經濟間取得平衡，也是值得深思的議題。中經院副院長王健全建議，政府不要貿然啟動疫情三級管制，才能讓民間消費能夠正常進行。

簡錦漢則說，Omicron傳播力很強、輕症機率高，這意味零確診的成本墊高、解封成本變低，慢慢解封將是趨勢，香港、日本、中國都把邊境封得很緊，導致人才外流，如果台灣邊境可以稍微放鬆，對台灣吸收人才、留學生將大有助益。（編輯：林淑媛）1110208