老牌牛排餐廳天蔥恐易主 晶碩等3方出資收購

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（中央社記者江明晏台北8日電）經營Mr. Onion等品牌的餐飲股天蔥連年虧損，近期恐將易主，晶碩等計劃以每股23元、1.51億元資金公開收購，天蔥已依法成立審議委員會，針對公開收購條件進行審議。

天蔥日前發布重訊公告，接獲晶碩國際企業股份有限公司、晶悅國際企業股份有限公司與朱溥霖共同公開收購通知，並依法成立審議委員會，就公開收購條件進行審議、對股東提供建議。

根據公開收購說明書指出，本次收購對價為每股23元，收購約5成股權，所需資金為新台幣1.51億元。

天蔥旗下有Mr. Onion，與知名的天母洋蔥牛排餐廳系出同門，天母洋蔥由盧家老二盧俊雄創立，其他4個兄弟入股，但後來因理念不同分道揚鑣，盧俊雄拿回商標另找地點開洋蔥；其他兄弟則繼續經營既有的洋蔥餐廳，並改名Mr. Onion，最後再由老么盧俊賢接下，並於2015年掛牌上櫃，走連鎖模式經營，後續還開出「點 8 號」、「喜滋客」、「Always pizza」等其他品牌。

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但餐飲市場競爭激烈，天蔥旗下餐廳營運不佳，2016年以來已連6年虧損，其中2018年與2019年每股更虧損逾8元，主品牌Mr. Onion只剩台南南紡一間，反倒是後繼品牌「點8號」還有至少5個據點。

天蔥低調表示，公開收購人是餐飲食品周邊相關業者，且有豐富的通路行銷經驗，公司已依法成立審議委員會討論本收購案，且為保護投資人，公開收購期間為1月26日至2月24日。（編輯：趙蔚蘭）1110208