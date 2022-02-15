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首頁 / 證券

強茂擬公開收購 虹冠電奔漲停

2022/2/15 09:44
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（中央社記者江明晏台北15日電）二極體廠強茂14日宣布，以每股80.8元公開收購虹冠電，激勵虹冠電今天開盤直奔漲停75.3元鎖住，漲停價位仍有約11萬張買單高掛。

強茂董事會通過，以每股80.8元公開收購虹冠電普通股股份，公開收購期間為2月16日至3月17日，最高收購數量2400萬股，約30%股權、最低收購數量約400萬股，約5%股權，若收購股權比率達最低收購股，本次公開收購即為成就；若以虹冠電14日收盤價新台幣68.5元計算，溢價約18%。

虹冠電今天開盤直奔漲停75.3元鎖住，漲停價位仍有約11萬張買單高掛；強茂股價今天早盤上漲近3%，至109元。

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強茂表示，此次公開收購取得虹冠電普通股，主要基於財務性投資目的，也希望能藉此尋求雙方進一步合作，例如擴充產品線組合、資源整合及其他策略性合作。

虹冠電為電源管理IC供應商，產品包括功率積體電路、電源模組、場效電晶體、快速恢復二極體，產品應用範圍包括消費型、電腦、工業等領域，2021年營收12.96億元，近期營運績效及獲利穩定成長。（編輯：楊蘭軒）1110215

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