券商辦理在途交割款短期融通 第2季上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北28日電）提振資本市場效能，金管會今年第2季有5大亮點新制，其中券商辦理上市櫃有價證券在途交割款短期融通業務將在第2季正式上路，投資人賣股入帳時間不必再等T+2，有助投資人資金調度。

金管會去年底開放券商辦理上市櫃有價證券在途交割款短期融通，借貸期限以2個營業日為限，投資人若有快速變現需求，可向券商申請不限用途款項借貸並以應收在途交割款債權為擔保，向券商支付2天利息費用，入帳時間就可從現行T+2縮短為T+0。

金管會指出，在證交所和券商修正系統後，投資人以應收在途交割款債權作為擔保品向券商辦理不限用途款項借貸，今年第2季就可正式上路。換言之，第2季開始投資人賣股將可當日就變現。

為活絡資本市場效能，金管會今年第2季也將放寬第一上市櫃及外國興櫃公司發行專業板公司債、開放券商受託買賣外國有價證券可辦理外幣融資，並將電子選擇權、金融選擇權納入期貨市場動態價格穩定機制等；另去年第3季創新雙板上路，觀察實務運作情形，金管會今年第2季將檢討相關規範。

此外，依現行「外國銀行在台分行發行新台幣金融債券辦法」規定，外銀在台分行發行的新台幣金融債券所募集的資金應使用於境內重大公共建設、離岸風電建設及其他綠能產業建設相關投融資為原則，並不得兌換為外幣使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金融總會在2021年金融白皮書提出建言，盼放寬外銀在台分行發行新台幣金融債券的資金使用範圍，包括低碳運輸、綠色建築、水資源節約、潔淨或回收循環再利用、都市更新及危老建築重建等，並應向櫃買中心申請永續發展債券認可及櫃檯買賣。

因應國際ESG（環境、社會、公司治理）風潮，金管會預計今年第2季將鬆綁外銀在台分行發行新台幣債券的資金使用範圍，未來外銀在台分行不僅可發行綠色債券，也可望發行其他ESG債券，如社會責任債券、永續發展連結債券等。（編輯：楊凱翔）1110228