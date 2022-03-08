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TTA座談會跨世代分享經驗 盼鼓舞女性創新創業

2022/3/8 17:24
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（中央社記者蘇思云台北8日電）科技部今天舉辦科技女力座談會，邀請6名不同世代的女性企業家分享創業經驗；科技部長吳政忠表示，台灣女性創業及企業經營力非常優秀，希望鼓勵女性勇於實踐創業夢。

科技部今天響應國際婦女節，旗下台灣科技新創基地（TTA）舉辦「科技女力XYZ座談會」，邀請6名創業家與企業家暢談女性創業的優勢與經驗。

科技部透過新聞稿表示，吳政忠致詞時說，TTA培育的新創團隊中，女性經營者占比約17%，對比美國的14%，顯見台灣女性創業及企業經營力非常優秀。女性擁有堅韌、細膩、不畏挑戰的特質，鼓勵創業女性勇於實踐夢想。科技部也盼透過推動相關計畫，支持女性科研事業發展，並致力打造讓女性科技與創新人才發揮潛力與特質的友善環境。

顧德諮詢總經理顧曼芹表示，高中時期受到生物老師的啟發，因此決定走向科學家這條路，美國留學期間則更加確立自己在藥學方面的興趣，她鼓勵女性找到自己真正有興趣的發展方向並持續深化精進。

玩美移動創辦人暨總經理張華禎第一次創業時已是台灣少數成功上市的軟體企業，後來跳脫舒適圈二次創業創辦「玩美移動」，旗下產品總下載次數破億。張華禎表示，創業20餘年，明顯感受到女力崛起的趨勢更勝以往。

豐趣科技創辦人暨總經理裘以嘉表示，從不認為性別是問題，她的團隊有6成以上是女性，能力與成就無關性別，鼓勵掌握優勢及特質勇敢前行。

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TTA新創先勁智能創辦人暨執行長王毓棻指出，整體來說，亞洲女性擔任執行長的比例極少，更不用說是在AI醫療科技新創的亞洲女性執行長。在男性主導的創投圈中，亞洲女性擔任執行長募資是相對艱鉅的挑戰，但也因為女性通常較擅長溝通，對於本身需要頻繁進行洽商及跨領域溝通的先勁智能是非常好的優勢。

科技部表示，近年女力崛起，愈來愈多女性投入科學領域、企業經營與創業，唯有多樣化的人才才能帶來更多元的觀點和視角，女性正是其中的重要推手，希望透過座談會，鼓勵女性相信自己並勇於實現夢想。（編輯：謝佳珍）1110308

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