廣達、仁寶2月營收年增逾1成 齊創同期新高

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（中央社記者吳家豪台北9日電）筆電代工廠廣達今天公布2月合併營收新台幣906.92億元，因工作天數較少，月減10%，但年增13.2%，創歷年同期新高。仁寶2月合併營收824.44億元，月減0.3%，年增16.7%，也改寫同期新高。

廣達接受中央社記者電訪指出，2月筆電出貨480萬台，月減120萬台，原因包括工作天數較少、Chromebook貢獻下降，但受惠於整體平均售價上揚，2月營收創同期新高，推估今年第1季筆電出貨將季減20%以內，優於以往季節性水準，仍看好今年筆電出貨將逐季成長。

仁寶2月筆電出貨360萬台，與1月持平，3月受惠於季底拉貨效應，營收與出貨都有望回溫。

此外，電腦品牌廠華碩今天公布2月集團合併營收402.34億元，月減6.77%，年增19.97%；本業方面，2月品牌營收為370.5億元，月減7.1%，年增18.41%。華碩將於3月16日舉辦線上法人說明會，說明2021年第4季營運成果與2022年第1季營運展望。

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鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢公布2月合併營收67.6億元，月減14.3%，年增15.6%，改寫歷史同期新高，主要受惠於系統整合、設計製造業績同步成長，整體營收不因農曆春節長假、工作天數較少而受影響。

準系統廠浩鑫2月合併營收達1.57億元，月增15.77%，年增29.78%，主因歐美部分貨運到港，緩解部分訂單需求，且子公司暄達醫學的醫療氣墊床市場需求穩健，產線維持滿載。（編輯：楊凱翔）1110309