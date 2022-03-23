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晶心科攜手IAR Systems 搶進車用市場

2022/3/23 13:13
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（中央社記者張建中新竹23日電）矽智財（IP）廠晶心科今天宣布，與瑞典商IAR Systems合作，成功打進歐洲及亞洲IC廠供應鏈，搶進車用市場。

晶心科表示，AndesCore車用核心是N25F的功能安全增強版本，透過嚴謹的開發流程來預防系統性失效，及透過產品安全機制來控制並避免隨機硬體失效，以達到汽車功能安全的目的。

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晶心科指出，結合IAR Systems的RISC-V功能安全認證開發工具，提供的整合解決方案具有ISO 26262健全的設計方法，有助縮短車用產品的認證流程，加快客戶的上市時間。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌表示，晶心科同時獲得德國功能安全驗證機構SGS-TUV Saar GmbH在硬體（ISO 26262-5）和軟體（ISO 26262-6）流程驗證，具備提供客戶ASIL D等級要求的完整開發流程。第1顆AndesCore車用RISC-V核心預計於2022年上半年完成SGS-TUV Saar GmbH的認證。（編輯：趙蔚蘭）1110323

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