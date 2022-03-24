合勤控訂單能見度高 今年面臨通膨與長短料瓶頸

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（中央社記者潘智義台北24日電）合勤控總經理楊國榮今天在線上法人說明會表示，今年訂單能見度高，甚至看到年底，但塞港、長短料瓶頸仍待改善，成長力道有限，將優先活化庫存。

楊國榮指出，2022年新挑戰包括主晶片成本持續提升、通膨與人事成本增加、物料供給順暢度。

他認為，合勤控2021年有先進市場優勢，包括光纖、Wi- Fi 6與固定無線寬頻（FWA）都有高成長。來到2022年，則須鞏固歐美，發展新市場；推出低成本Wi-Fi 6、持續發展5G FWA，Multi-Gig寬頻服務則有望成長。

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合勤控將透過Wi-Fi 6E持續推動商用無線巿場商機，以高速寬頻搭配Wi-Fi 6E，帶動有線升級，將5G固定無線寬頻產品納入管理體系，競逐5G商轉巿場。另外，強化雲端管理平台的使用者界面，並行銷其易用性，以因應愈來愈多的進階家用使用者，以及小型或微型企業直接在線上採購商用網通產品的需求。

合勤控統計，2021年歸屬母公司業主淨利新台幣10.97億元，年增32.5%，每股盈餘2.49元。2021年光纖寬頻占營收48%、銅線寬頻占24%、企業網通占12%、固定無線寬頻占5%、其他占10%。（編輯：楊蘭軒）1110324