台股投信連2賣 法人：下週觀察法人結帳防帶量賣壓

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台股今天震盪走跌，航運重挫4%，台積電擺尾撐盤，終場指數下跌22點，收在17676.95點。法人表示，投信連2賣，籌碼似有鬆動，航運重挫影響持股信心，下週台股面臨摩台指結算和法人結帳，若出現高檔帶量賣壓，4月行情可能有變。

美股4大指數勁揚，但台股今天震盪走跌，航運重挫、金融回檔、電子撐盤，尾盤台積電擺尾，終場台股加權指數下跌22.11點，收在17676.95點，跌幅0.12%，守住5日線約17645點，台股今天也收週線，上漲220.43點，週線連2紅。

台股今天成交值相對萎縮不到新台幣3000億元、來到2861.31億元，加計盤後約2888.78億元，台股已連續5個交易日量能不到3000億元。今天電子股成交值約1521.88億元，占大盤單日成交值比重52.6%；航運股成交值約484.28億元，占大盤比重約16.7%。

電子股小漲0.36%，金融股下挫0.71%，航運股尾盤跌幅加深，終場下跌4%。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪表示，台股今天下挫，主要受到市場情緒面干擾，由於台股前波反彈近千點，投信法人24日終結連36個交易日買超台股，加上今天再賣超，籌碼似有鬆動跡象；今天投信投資標的賣壓相對沉重，加上亞股盤中翻黑，港股和中國大陸股市跌幅加深，除了台積電走堅，其他主要電子權值股壓回，盤面缺乏主流領軍，個股表現。

林漢偉指出，從資金面來看，國際熱錢往美元流動，新台幣匯率持續走貶，外資法人持續站在調節賣方；觀察台股族群，航運股今天重挫4%破線發展，影響價值型股票持股信心；從量能來看，儘管台股近日反彈，但成交值相對萎縮，反彈缺量，這也代表部分投資人低部承接後，並未在高檔倒貨。

展望台股後市，林漢偉分析，下週進入3月底，且接近4月初農曆清明假期，台股將面臨摩台指結算和法人結帳，若月底台股出現高檔大量、帶量衝破萬八關卡後賣壓浮現，代表短線反彈達到滿足點，台股可能休息整理，4月行情可能有變；若下週台股在17700點至17500點之間、在反彈高點約17750點和月線約17450點區間震盪，節氣變盤壓力不大。（編輯：楊蘭軒）1110325