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董瑞斌轉進學界 高銀董座高市財政局長代理

2022/3/25 18:58
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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高銀董事長董瑞斌將出任中山大學新設國際金融研究學院院長。高銀今天召開臨時常務董事會，由高市財政局長陳勇勝代理董事長，透過加速數位轉型四大營運主軸，挑戰新高銀。

董瑞斌2020年9月上任，他是第一金控前任董事長，在陳其邁代理高雄市長時曾任高雄市政府財政局長。這次出任國立中山大學「國際金融研究學院」院長，依規不得兼任，因此請辭高銀董事長。

台灣第一家由產官學攜手組成的國立中山大學「國際金融研究學院」日前揭牌，總統蔡英文與台灣22家金融機構代表出席力挺，期許產官學合作培育更多科技金融跨域人才，校方宣布由董瑞斌出任院長。

董瑞斌為美國范德比大學（Vanderbilt University）經濟學博士，專長為財務管理、經濟分析及數位金融（FinTech）。曾任第一金控兼第一銀行董事長、悠遊卡投資控股公司董事長、兆豐金控總經理兼兆豐票券金融公司董事長、中央存保公司董事長、台灣菸酒公司董事長、高雄市財政局長及台經院財務金融所所長。

高雄市財政局今天發布新聞稿表示，董瑞斌24日接獲高市府同意辭任法人代表，正式卸下高銀董座，並於今天召開臨時常務董事會，由財政局長陳勇勝代理董事長。

陳勇勝表示，回顧過去在全球受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，嚴峻的金融市場環境下，高銀在董瑞斌帶領下，去（110）年度稅前淨利新台幣10.5億元，較109年度8.87億元，增加1.63億元，成長18.37%，獲利與資產品質都創下佳績。

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陳勇勝透過新聞稿表示，在後疫情時期，高雄銀行將以「提高營運績效、穩定資產品質、強化內稽內控、加速數位轉型」四大營運主軸，期能突破現況、破繭而出，挑戰新高銀。

陳勇勝說，高市府團隊積極招商引資，台積電、穩懋、默克等半導體大廠進駐，日商三井、洲際酒店及全聯等企業，相繼宣布投資高雄，高雄銀行作為在地銀行，必定全力以赴。另在加速「數位化」趨勢下，高銀開辦「數位存款帳戶」並推動「減碳交易」等線上化服務，未來高銀將規劃「線上貸款平台」、「政府規費e化」等Fintech數位金融業務，建立高雄市智慧城市金流服務的發展基石。（編輯：孫承武）1110325

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