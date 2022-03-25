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台核廢水觀察團考察福島電廠 地震未影響行程

2022/3/25 22:01（3/25 22:34 更新）
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日本最快明年春天排放福島核廢水，原能會25日晚間表示，專家觀察團上午進入福島第一核電廠，實地考察多核種除去設備等廠內設施。圖為福島第一核能發電廠。（共同社）
日本最快明年春天排放福島核廢水，原能會25日晚間表示，專家觀察團上午進入福島第一核電廠，實地考察多核種除去設備等廠內設施。圖為福島第一核能發電廠。（共同社）
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（中央社記者曾智怡台北25日電）日本最快明年春天排放福島核廢水，原能會晚間表示，專家觀察團上午進入福島第一核電廠，實地考察多核種除去設備等廠內設施；中午左右福島外海發生規模5.1的地震，但並未影響活動行程。

日本最快將於明年春天排放福島核廢水，為了解相關排放動態，台灣規劃籌組的專家觀察團於23至27日赴日，觀察團一行8人已在23日晚間順利入境日本，由於團員均已完成3劑疫苗接種，隔天不須隔離展開行程。

原能會晚間發布即時資訊表示，今天團員一行進入福島第一核電廠實地了解含氚廢水排放相關資訊。

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原能會指出，觀察團一行8人上午進入福島第一核電廠，在聽取東京電力公司人員簡報之後，實地考察了解廠內相關設施，包含多核種除去設備（ALPS）、貯放ALPS處理水的K4桶槽區、以及處理水的相關設備；下午則考察廠內分析實驗室，並與現場人員進行交流。

另外，今天中午左右福島外海發生規模5.1的地震，原能會表示，並未影響觀察團活動行程，團員一行全員平安。（編輯：潘羿菁）1110325

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