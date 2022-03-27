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遭點名沒撤俄 微星：恪守國際間相關法律規定

2022/3/27 22:14
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（中央社記者張建中新竹27日電）俄羅斯入侵烏克蘭，微星遭點名不理會撤出俄國呼聲。微星今天對此表示，所有對俄羅斯的銷售及營業，均恪守國際間相關法律規定及決議。

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美國家紛紛對俄國祭出制裁，許多跨國企業也相繼退出俄國市場或暫停俄國業務。據美國耶魯大學教授彙整資料，仍有43家企業在俄運作如常，包括台灣華碩、宏碁、微星3家。

微星今天發布聲明，表示微星一向遵守國際貿易法規及各國法律規範，這次俄烏人道危機爆發之際，所有對俄羅斯的銷售及營業，均恪守國際間相關法律規定及決議，並重視人道關懷及員工安全。微星希望這次事件可以儘早和平落幕。

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宏碁26日表示，宏碁恪守國際間貿易相關法律規定，並重視人道關懷。目前衝突造成貨物運輸困境仍然持續中，暫時沒有出貨俄羅斯。當前首要重點為照顧受影響的宏碁員工及家屬安全與安置。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）3月10日於推特（Twitter）發文呼籲華碩退出俄羅斯市場後，華碩於14日表示停止對俄國出貨，並捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元。（編輯：黃國倫）1110327

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