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甲山林董事長傳退股鏡電視 改買亞洲衛視

2022/4/4 11:51（4/4 14:44 更新）
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市場傳出，台灣第2大代銷業者甲山林董事長祝文宇（圖）投資鏡電視後有意退股，並轉為收購華衛電視集團董事長王志隆旗下亞洲衛星電視。（中央社檔案照片）
市場傳出，台灣第2大代銷業者甲山林董事長祝文宇（圖）投資鏡電視後有意退股，並轉為收購華衛電視集團董事長王志隆旗下亞洲衛星電視。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云、江明晏台北4日電）市場傳出，台灣第2大代銷業者甲山林董事長祝文宇投資鏡電視後有意退股，並轉為收購華衛電視集團董事長王志隆旗下亞洲衛星電視；NCC表示，目前尚未收到相關申請案。

業界盛傳，王志隆已親自向各大有線電視系統、中華電信等業內高層發出簡訊，宣布將亞衛電視（包括寰宇新聞台、亞洲旅遊台等）賣給祝文宇。

簡訊全文為「向好朋友報告：我已經把『亞洲衛星電視公司』（包含寰宇新聞台，亞洲旅遊台...）， 自本月起售予禾豐傳媒（祝文宇先生）。謹此告知」。但截至截稿前，記者並未取得甲山林官方回應。

媒體報導，祝文宇認為，鏡電視申請設立爭議不斷，遲遲無法上架第四台播放，他已有退出的打算，並改為投資亞衛電視，此交易案金額低於10億元，但未經買賣雙方證實；同時延攬橫跨電信與有線電視兩大產業的聞人范瑞穎出任亞衛董事長。

據了解，祝文宇投資鏡電視新台幣1.5億元，持有約7.5%股權，祝文宇也是首位表態有意出場的鏡電視大股東。

業界人士分析，祝文宇擬透過禾豐傳媒收購亞衛電視，主要看上寰宇新聞台，其投資目的主要考量讓甲山林旗下案量未來廣告投放更便利，加上金額「相對便宜」，才會出手。

亞衛電視旗下包含寰宇新聞台、寰宇新聞台灣台、寰宇財經台、寰宇綜合台、亞洲旅遊台、美食星球、亞洲綜合台、台灣戲劇台、寶寶世界等10個頻道，在中華電信MOD及有線電視上架。

去年底以來，市場盛傳王志隆有意出售寰宇新聞等頻道，遭點名的買家包含已擁有東森電視的茂德集團董事長張高祥、祝文宇以及寶佳集團等。

至於亞洲衛星電視出售給祝文宇一事，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，目前尚未收到相關申請案，無法針對個案表示意見。

不過，依照法規，衛星廣播電視事業如變更董事長、董事、監察人、總經理等負責人，應依衛廣法第15、16條規定向NCC提出申請，NCC將依衛廣法及「衛星廣播電視事業負責人監督管理辦法」等相關規定依法審查。（編輯：趙蔚蘭）1110404

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